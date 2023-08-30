Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС "Фукусима" в знак солидарности с Токио

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что представители Японии "почему-то пить ее отказались"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американские политики могут продемонстрировать солидарность с Токио, выпив сбрасываемую в океан воду с АЭС "Фукусима-1", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, те американские политики, которые поддержали Японию в данном вопросе, могут продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду, будучи полностью уверены в ее безопасности", - сказала дипломат. Она обратила внимание, что представители Японии, которые утверждали, что сбрасываемая с АЭС вода безопасна настолько, что ее можно пить, "почему-то пить ее отказались".

По словам Захаровой, "такие курьезы получаются", когда "речь идет о неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются".

Официальный представитель МИД РФ призвала Токио "к максимальной открытости по столь чувствительной теме". "У этого вопроса есть научное измерение, его нужно анализировать с точки зрения тех существующих законов, с точки зрения научных показателей, которые к нему применяются", - указала она.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.