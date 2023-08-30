Захарова назвала неприемлемыми угрозы Борреля лишить россиян медицинского снабжения

Глава внешнеполитической службы ЕС ранее заявил, что союз пока не вводил ограничений в отношении поставок в РФ медикаментов, продовольствия и медицинского оборудования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва считает неприемлемыми и неонацистскими угрозы главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля лишить российских граждан медицинского снабжения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Рестрикции ЕС - это прежде всего инструмент запугивания, шантажа. Считаем неприемлемыми очередные прямые угрозы в адрес россиян со стороны Борреля", - сказала дипломат, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС о том, что союз пока не вводил ограничений в отношении поставок в РФ медикаментов, продовольствия и медицинского оборудования.

"Может, ему напомнить блокадный Ленинград? Та же логика была у нацистов - лишить людей продовольствия и смотреть, как они умирают в городе. Это что за повторение той преступной нацистской логики на уровне руководства Европейского союза? <…> Это есть просто проявление неонацизма", - подчеркнула она.

В этот раз Боррель пытается себе внушить, что антироссийские санкции работают "именно против России", отметила Захарова. "Это все напрасно, вот это самовнушение. Подготовленные для Борреля еврочиновниками экономические выкладки - это попытка западных дезинформаторов создать у неискушенных читателей иллюзию слабости России", - добавила дипломат.