В число кандидатов "Единой России" на выборах входят 117 участников СВО

Партию на выборах в сентябре представят более 34 тыс. кандидатов в 85 регионах, сообщил заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 100 человек из 34 тыс. кандидатов "Единой России" на сентябрьских выборах являются участниками специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

"Единую Россию" на выборах в сентябре представят более 34 тыс. кандидатов в 85 из 89 регионов РФ.

"Конкретная цифра - 117 человек [из общего числа кандидатов "Единой России"] являются участниками специальной военной операции", - сказал Перминов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.