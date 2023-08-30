Захарова назвала самооправданием слова Макрона о неучастии Парижа в украинском конфликте

Официальный представитель МИД России указала, что Париж бесперебойно оказывает военно-техническую помощь Киеву

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала самооправданием слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Париж исключает прямое участие в украинском конфликте.

"Порой складывается ощущение, что Париж занимается то ли самовнушением, то ли самооправданием, то ли вообще не понимает, что произносит", - сказала дипломат на брифинге.

Она указала на то, что Париж бесперебойно оказывает военно-техническую помощь Киеву. "Франция одной из первых начала снабжать киевский режим боеприпасами натовского образца, стала инициатором создания "танковой коалиции", выступила за поставки киевскому режиму боевой авиации, активно участвует в боевой подготовке военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)", - акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ и добавила, что Париж несет долю ответственности за военные преступления Украины.

"Очевидно для нас и то, что вместе с другими западными странами Франция продолжает цинично использовать киевский режим в качестве инструмента борьбы с Россией", - заключила она.