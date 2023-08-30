МИД заявил о работе РФ над улучшением оказания консульских услуг гражданам на севере Кипра

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что работа в этом направлении ведется уже на протяжении длительного времени

Москва, 30 августа. /ТАСС/. Россия занимается улучшением оказания консульской помощи гражданам, проживающим на севере Кипра. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, работа в этом направлении ведется уже на протяжении длительного времени. "Мы исходим из того, что российские граждане, где бы они ни находились, должны иметь адекватный доступ к эффективной консульской помощи и содействию, - подчеркнула дипломат. - Работа будет продолжена в тех формах, которые отвечают национальным интересам нашей страны".

Как сообщило ранее посольство России на Кипре, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. Посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков заявил корреспонденту ТАСС, что "данное решение уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями".

По некоторым оценкам, на севере Кипра проживают более 50 тыс. россиян.