Захарова заявила, что участие граждан РФ за рубежом в выборах в сентябре не предусмотрено

Как отметила официальный представитель МИД РФ, на базе диппредставительств и консульских учреждений России по проведению выборов организуются избирательные участки только для участия в голосовании федерального уровня

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участие российских граждан, находящихся за рубежом, в выборах в единый день голосования в сентябре не предусмотрено. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хочу отметить, что на базе дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации по проведению выборов организуются избирательные участки только для участия в голосовании федерального уровня", - сказала она.

"Если вы говорите о сентябрьской избирательной кампании, она имеет региональную направленность, поэтому гражданам Российской Федерации, которые находятся за пределами территории нашей страны, участие в выборах данного формата как очно, так и дистанционно законодательством Российской Федерации не предусмотрено", - указала дипломат.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.