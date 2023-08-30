Единороссы к выборам 2024 года хотят сформировать базу сторонников из десятков млн человек

Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил, что в сентябрьских выборах кандидаты от партии представляют разные срезы общества - от учителей до участников СВО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Одна из задач сентябрьской избирательной кампании "Единой России" - сформировать базу сторонников к президентским выборам, целевые показатели составляют десятки млн человек. Об этом журналистам сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Главные цели партии в этой кампании - мы хотим победы нашим кандидатам на довыборах в Госдуму по четырем одномандатным округам, мы хотим победы нашим кандидатам, которые баллотируются на должности ВШЛ (высших должностных лиц - прим. ТАСС) <...>. Также стоит задача, которая смотрит в 2024 год, - это формирование базы наших сторонников, наши целевые показатели измеряются десятками миллионов", - заявил Перминов.

Также замсекретаря генсовета рассказал, какие кандидаты принимают участие в сентябрьских выборах. Так, по его словам, в кампаниях участвуют 35 тыс. кандидатов от партии, 70% из них - мужчины, 30% - женщин, 15% - люди моложе 35 лет. "Хочу отметить, 64% наших кандидатов составляют члены партии, 13% - сторонники, 23% - беспартийные <...>. Депутатов всех уровней, которые имеют или имели мандаты, - всего 32%, то есть мы ведем очень серьезное обновление", - сказал он, добавив, что кандидаты от партии представляют разные срезы общества - от учителей до участников специальной военной операции.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.