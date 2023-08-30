30 августа, 12:32
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова считает неправильным обвинять миротворцев РФ в ситуации с Лачинским коридором

Как заявила официальный представитель МИД РФ, "нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Возлагать ответственность на российских миротворцев в ситуации с нестабильностью в Лачинском коридоре неправильно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным, неоправданным. Видим задачу контингента в том, чтобы в новых условиях, которые сформировались в результате признания Ереваном и властями Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, оказывать на земле все возможное содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян", - сказала она.

"Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Это было зафиксировано по итогам саммитов с участием лидеров двух стран под эгидой ЕС в октябре 2022, в мае 2023 года. Об этом четко говорится в заявлении МИД России от 15 июля в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха", - добавила Захарова. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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