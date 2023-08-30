Слуцкий считает циничными планы Германии по обучению украинских военных

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, поддержка коллективным Западом киевского режима только затягивает конфликт и провоцирует новые жертвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Планы властей Германии к концу 2023 года обучить 10 тыс. украинских военнослужащих на территории ФРГ циничны с учетом исторического прошлого. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя соответствующее заявление статс-секретаря в германском Минобороны Зимтье Мёллер.

"Намерения Германии обучать украинских солдат циничны с учетом исторического прошлого. Страна, где поднял голову фашизм, будет заниматься военным инструктажем боевиков неонацистского режима. Чудовищно - и по форме, и по сути", - отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, поддержка коллективным Западом киевского режима только затягивает конфликт и провоцирует новые жертвы. "Украинских солдат - пусть даже обученных в западных лагерях - просто отправляют в мясорубку во имя интересов Брюсселя и Вашингтона", - заключил он.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. Как заявлял ранее газете Die Welt глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих.