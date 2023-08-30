Посол РФ в Израиле обсудил с мэром Иерусалима ситуацию с российской недвижимостью в городе

Анатолий Викторов и Моше Лион в ходе встречи также уделили внимание перспективам развития экономических связей двух стран на уровне регионов и муниципалитетов, сообщили в российском посольстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов провел встречу с мэром Иерусалима Моше Лионом, сообщила пресс-служба российского посольства. По ее информации, одной из основной тем беседы стала ситуация вокруг российской недвижимости в городе, в том числе вокруг земельного участка в Западном Иерусалиме, где планируется строительство зданий для нужд секции консульского отдела посольства РФ.

"Стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с российским недвижимым имуществом в Иерусалиме. В частности, были затронуты практические аспекты вступления в силу заключенного 18 мая этого года между правительством Российской Федерации и муниципалитетом Иерусалима мирового соглашения и протокола к нему об уточнении границ и площади земельного участка, расположенного на пересечении улиц Кинг-Джордж V и Маалот", - говорится в сообщении.

Викторов и Лион уделили отдельное внимание перспективам развития российско-израильских экономических связей на уровне регионов и муниципалитетов, добавили в посольстве. "Условлено продолжить поддерживать контакты", - заключили в дипмиссии.

18 июня между уполномоченные представители РФ и муниципалитет города Иерусалим при содействии российского посольства и МИД Израиля подписали мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме. Как сообщили тогда в российском посольстве, речь идет о земельном участке, который был приобретен российской стороной еще в 1885 году.

Как пояснила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос переноса посольства России из Тель-Авива в Иерусалим при этом не обсуждается. Она подчеркнула, что "российские подходы по вопросу статуса Иерусалима неизменны". Подписанное же соглашение, по словам Захаровой, "фиксирует и подтверждает историческое право России на указанный участок, предусматривает возможность открытия на этом участке после создания всех необходимых условий исключительно технического пункта по оказанию консульских услуг российским гражданам".

6 апреля 2017 года МИД РФ подтвердил приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства, и заявил, что в этом контексте рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль". Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.