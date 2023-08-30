Мирошник заявил, что РФ создаст тотальную систему фиксации преступлений Киева

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима отметил, что ни одно из них не останется без учета и наказания

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия создаст тотальную систему фиксации преступлений Киева, чтобы ни одно из них не осталось без учета и наказания. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

"На данный момент нам необходимо создать тотальную систему фиксации. То есть ни одно преступление не должно пройти мимо от учета, не должно пройти мимо того, чтобы быть зафиксированным, задокументированным, и в конечно итоге оно должно быть вынесено на суд, и после этого [должен] получить наказание тот, кто виновен в совершении этого преступления", - сказал он, отвечая на вопрос о задачах на новом посту.

Как указал дипломат, до определенного времени была система совместных центров контроля и координации, однако сейчас их недостаточно из-за протяженности линии фронта. "К примеру, на территории Запорожской, на территории Херсонской областей, на территориях Белгородской, Воронежской, Курской областей тоже нужны эти структуры, которые будут получать весь массив информации о всех преступлениях, которые совершаются. И после этого они создадут необходимую базу для документирования, после этого этим занимаются следственные органы", - добавил он.