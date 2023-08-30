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Военная операция на Украине

Мирошник заявил, что РФ создаст тотальную систему фиксации преступлений Киева

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима отметил, что ни одно из них не останется без учета и наказания

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия создаст тотальную систему фиксации преступлений Киева, чтобы ни одно из них не осталось без учета и наказания. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

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"На данный момент нам необходимо создать тотальную систему фиксации. То есть ни одно преступление не должно пройти мимо от учета, не должно пройти мимо того, чтобы быть зафиксированным, задокументированным, и в конечно итоге оно должно быть вынесено на суд, и после этого [должен] получить наказание тот, кто виновен в совершении этого преступления", - сказал он, отвечая на вопрос о задачах на новом посту.

Как указал дипломат, до определенного времени была система совместных центров контроля и координации, однако сейчас их недостаточно из-за протяженности линии фронта. "К примеру, на территории Запорожской, на территории Херсонской областей, на территориях Белгородской, Воронежской, Курской областей тоже нужны эти структуры, которые будут получать весь массив информации о всех преступлениях, которые совершаются. И после этого они создадут необходимую базу для документирования, после этого этим занимаются следственные органы", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМирошник, Родион Валерьевич
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