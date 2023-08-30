Лавров указал председателю ОБСЕ на необходимость нормализации деятельности организации

По словам главы МИД РФ, это нужно сделать "на основе правил процедуры, возобновления выработки и принятия решений исключительно в соответствии с основополагающим правилом консенсуса"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи указал на необходимость нормализации деятельности организации.

"30 августа по инициативе северомакедонской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, - говорится в сообщении МИД РФ. - Сергей Лавров подчеркнул необходимость нормализации деятельности ОБСЕ на основе правил процедуры, возобновления выработки и принятия решений исключительно в соответствии с основополагающим правилом консенсуса".

На МИД РФ отметили, что стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ. "Основное внимание уделено системному кризису в организации, перспективам назначения действующего председательства в ОБСЕ на 2024 год и руководителей исполструктур, а также препятствиям на пути согласования сводного бюджета организации на текущий год", - указали в министерстве.