30 августа, 14:08,
обновлено 30 августа, 14:30

Лавров и Фидан на переговорах в Москве проработают параметры помощи Турции в пожаротушении

Главы МИД России и Турции с учетом текущего туристического сезона также планируют подробно обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан намерены обсудить на переговорах в Москве помощь Анкаре в пожаротушении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи министры проработают параметры дополнительной помощи Турецкой Республике в пожаротушении", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ напомнили, что в июле этого года Москва в очередной раз протянула турецким партнерам руку помощи в борьбе с природными катаклизмами. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 18 июля для ликвидации лесных пожаров на Эгейском побережье в страну оперативно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС. Российские специалисты внесли существенный вклад в борьбу с естественными возгораниями: на очаги пожаров в городах Измир и Мугла было сброшено свыше 1300 тонн воды", - отметили в министерстве.

Кроме того, Лавров и Фидан с учетом текущего туристического сезона планируют подробно обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции, добавили в российском дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Фидан с 31 августа по 1 сентября посетит Россию, обсудит с Лавровым ситуацию на Украине и график контактов на высшем уровне. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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