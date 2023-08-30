Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью

Глава Чечни также сообщил, что его "развеселили размышления" в иностранных изданиях, которые пророчат ему "скорую гибель"

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан своей жизнью президенту России Владимиру Путину, причем не один раз, а дважды.

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что его "развеселили размышления" в иностранных изданиях, которые пророчат ему "скорую гибель". "Да, я смогу скончаться скоропостижно, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту", - написал глава Чечни, отметив, что Путину он "обязан жизнью. И не один раз, а дважды".

Он отметил, что "к таким инфовбросам, которые дешево призваны посеять рознь внутри страны", всегда относится с "пренебрежительным снисхождением".