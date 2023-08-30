В Приамурье открыли избирательный участок для голосования жителей новых регионов

Выборы на экстерриториальном участке пройдут с 1 по 4 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Экстерриториальный избирательный участок организовали в Амурской области для голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом ТАСС сообщили в областном избиркоме.

"В Амурской области организован экстерриториальный избирательный участок, где смогут проголосовать граждане новых регионов России", - сообщили в ведомстве.

Голосование на экстерриториальном участке по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 1 по 4 сентября. Участковая комиссия работает в Благовещенске. Также заполнить бюллетени можно на дому или в территориальных избиркомах Прогресса, Тынды, Белогорска, Шимановска и Новобурейска.

Также экстерриториальный избирательный участок образован в ДНР, где на выборах губернатора Амурской области смогут проголосовать жители области, которые принимают участие в СВО и восстановлении новых регионов. Выборы губернатора Амурской области будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября.