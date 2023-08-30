На отдельных территориях ЛНР досрочное голосование пройдет со 2 по 7 сентября

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах, назначенных на 10 сентября, на отдельных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР) пройдет со 2 по 7 сентября, сообщила зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Досрочное голосование будет проходить на отдельных территориях Луганской Народной Республики со 2 сентября по 7 сентября 2023 года. Голосование будет проходить с использованием дополнительных форм голосования для граждан, проживающих в отдаленной местности, а также в местах, где не представляется возможным оборудование избирательного участка", - цитирует Сумскую избирком ЛНР в Telegram-канале.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.