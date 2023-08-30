МИД РФ сообщил, что Лавров может обсудить зерновую сделку в ходе встреч на саммите G20

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может обсудить тему зерновой сделки в ходе двусторонних встреч на полях саммита G20. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "360".

"Ведь не только пленарные заседания планируются, но и двусторонние встречи. Я думаю, что, возможно, и эта тема (зерновая сделка - прим. ТАСС) в ходе двусторонних встреч будет подниматься", - сказала она.

Дипломат также указала на то, что в ходе мероприятий в рамках саммита G20 "российская делегация обязательно заострит вопрос" о том, что всегда РФ "была надежным поставщиком, в частности, энергоресурсов, несмотря ни на какие изменения в мире, ни легитимные санкции, давление и так далее". "Мы были, есть и остаемся надежным поставщиком энергоресурсов для всего международного сообщества", - отметила официальный представитель МИД России.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В новость внесена правка (20:55 мск) - передается с уточнением в цитате, верно - пленарные заседания.