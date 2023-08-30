Грушко: заявления Парижа о гарантиях безопасности Киеву угрожают безопасности Франции

Замглавы МИД РФ назвал подобные высказывания шагом в сторону эскалации кризиса

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Заявления Парижа о возможности предоставления гарантий безопасности Украине несут риски для безопасности самой Франции, это шаг в сторону дальнейшей эскалации кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала.

"Это [предоставление гарантий безопасности Украине] шаг в сторону дальнейшей эскалации и повышения ставок в гибридной войне против России, которую развязал Запад, это совершенно очевидно. Я уверен в том, что и французы должны понимать, что это сопряжено с возрастающими рисками для безопасности самой Франции", - сказал он.

По словам Грушко, трудно сказать, о каких гарантиях безопасности Киеву со стороны Парижа идет речь. "Много говорилось об израильских гарантиях, которые выражаются, прежде всего, в поставках вооружения, но это ровно то, что на сегодняшний день Франция уже делает", - отметил дипломат, добавив, что французские поставки хоть и не являются рекордными по количеству, но включают в себя "достаточно современные и мощные вооружения".

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что тема гарантий безопасности Украине со стороны Франции находится в стадии обсуждения.