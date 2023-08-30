Грушко: реакция Запада на события в Африке определяется логикой противоборства с РФ и КНР

По мнению замглавы МИД России, западные лидеры обходят вниманием трудности, которые африканским государствам приходится преодолевать в том числе из-за последствий неоколониальной политики

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Реакция западных стран на события в государствах Африканского континента определяется в первую очередь логикой геополитического противоборства с Россией и Китаем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала.

"По сути, мы видим, что в западных столицах смотрят на эти события [в странах Африки] не с точки зрения внутренних факторов и внутренней эволюции, которые переживают эти общества, эти государства, не через призму трудностей, которые этим государствам приходится преодолевать в том числе из-за того, что они были объектом неоколониальной политики многих западных государств, а прежде всего смотрят с точки зрения геополитического противоборства с Россией и Китаем", - сказал он.