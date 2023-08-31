Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Красноярского края

На нем обсудят газификацию региона и реализацию крупных транспортных проектов, сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет совещание по теме социально-экономического развития Красноярского края.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в числе вопросов, вынесенных на обсуждение, - газификация региона, реализация экологических программ и крупных транспортных проектов.

В апреле 2023 года в регионе сменился руководитель - после ухода в отставку Александра Усса, возглавлявшего Красноярский край с 2017 года, врио губернатора был назначен Михаил Котюков, занимавший на тот момент пост замминистра финансов РФ.

46-летний Котюков родом из Красноярска, в разные годы он работал в том числе на должностях замгубернатора и министра финансов Красноярского края. На федеральном уровне Котюков, в частности, в 2013-2018 годах руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным в ходе реформы РАН, а в 2018-2020 годах был министром науки и высшего образования РФ.

На встрече по видеосвязи с Котюковым в апреле Путин отмечал, что тот хорошо знает Красноярский край и значимость этого региона для страны. Президент пообещал Котюкову поддержку в решении вопросов развития Красноярского края "во благо людей, которые проживают на этой огромной, такой важной для России территории". Врио губернатора в свою очередь среди наиболее важных для региона вопросов назвал развитие энергетического комплекса, коммунальной и иной инфраструктуры, сельских территорий, темы экологии и обеспечения транспортной доступности, развитие социальной сферы. Отдельно Котюков упомянул важность социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей, проживающих в Красноярском крае.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 8-10 сентября. Помимо Котюкова, выдвинутого "Единой Россией", в них примут участие депутаты заксобрания региона Андрей Новак (КПРФ), Максим Маркерт ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").