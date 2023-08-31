Кабмин обсудит выделение субсидий аэропортам и средств госучреждениям на зарплаты

Также на заседании обсудят законопроект, которые направлен на развитие портовых мощностей для перевалки удобрений

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет очередное заседание правительства России. На повестку вынесены пять вопросов, сообщила пресс-служба правительства.

Речь, в частности, идет о выделении новых субсидий на частичное возмещение расходов аэропортов юга и центральной России в период временного ограничения полетов.

Еще два пункта касаются направления средств - как зарезервированных в бюджете, так и из резервного фонда правительства - на оплату труда работников государственных учреждений в сфере культуры, образования, науки и медицины в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина, в том числе майским 2012 года.

Правительство обсудит также постановление, которое закрепляет за Минсельхозом РФ утверждение порядка инвентаризации и ведения паспорта виноградных насаждений, а за Россельхознадзором - проведение инвентаризации насаждений. Ранее президент России подписал закон, призванный улучшить учет виноградников, закрепить технологические правила производства вин и обеспечить поддержку отрасли.

На заседании также будет обсуждаться законопроект, направленный на развитие портовых мощностей для перевалки удобрений.