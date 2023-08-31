Лавров обсудит с главой МИД Турции альтернативы зерновой сделке и визит Эрдогана в РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Основными темами переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине, альтернативы зерновой сделке, предстоящий визит президента Турции Тайипа Эрдогана в РФ и другие вопросы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Фидан посетит Москву с 31 августа по 1 сентября.

Визит станет для турецкого министра первым в Россию в новой должности. Он был назначен главой МИД Турции в июне этого года, с 2010 года возглавлял турецкую разведку. После назначения Фидан трижды проводил телефонные переговоры с Лавровым.

Альтернатива зерновой сделке

Реализация зерновой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Россией.

В МИД РФ накануне встречи указали, что министры намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны. "Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке", - сообщили в министерстве.

Турция, при посредничестве которой были заключены изначальные договоренности, продолжает прилагать дипломатические усилия для возобновления сделки. 25 августа Фидан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним черноморский зерновой коридор.

Не исключено, что визит Фидана в Киев и его последующие переговоры с Лавровым призваны создать почву для договоренностей между лидерами РФ и Турции - телеканал Haberturk ранее сообщил, что Эрдоган планирует 4 сентября провести в Сочи переговоры Путиным. По его данным, однодневный визит турецкого президента в значительной степени будет сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки.

Как ранее сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре, Эрдоган и Путин могут обсудить как изначальную зерновую сделку, так и возможные альтернативы для доставки продовольствия.

Ситуация вокруг Украины

Обсуждение вопроса зерновой сделки невозможно в отрыве от общей ситуации вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ накануне переговоров анонсировала, что ситуация на Украине будет в повестке переговоров министров.

В одном из телефонных разговоров Лавров указал Фидану на деструктивность курса Анкары на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Глава МИД РФ тогда подчеркнул, что эти шаги могут привести только к негативным последствиям. В российском дипведомстве указали, что Лавров вновь доведет до турецкой стороны российскую позицию о том, что после завершения зерновой сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Кроме того, Анкара в июле передала Киеву находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Эта тема также затрагивалась во время разговора министров, однако позднее Лавров на пресс-конференции не стал приводить какие-либо детали беседы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу нарушением договоренностей, однако отметил, что это не повлияет на экономическое взаимодействие между странами.

"Министры коснутся гуманитарных тем, включая обмен военнопленными, с упором на необходимость соблюдения обеими сторонами достигнутых в этой области договоренностей. Российская сторона планирует также поднять тему пагубности наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом", - отметили на Смоленской площади.

Среди других международных тем, которые обсудят министры, в МИД РФ назвали ситуацию в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.

Двусторонняя повестка

Захарова ранее сообщила, что министры также проанализируют состояние российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере. "Будет затронута совместная работа по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС "Аккую", первый энергоблок которой находится в высокой степени готовности, эксплуатация газопровода "Турецкий поток", создание на турецкой территории газового хаба", - сообщили в российском дипведомстве.

Стоит ожидать, что министры обсудят и закупку Турцией у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров. Эта тема поднималась, как указывал источник в МИД Турции, во время их телефонного разговора 18 июля. "В ходе встречи министры проработают параметры дополнительной помощи Турецкой Республике в пожаротушении", - информировали в МИД РФ накануне переговоров.

Кроме того, с учетом текущего туристического сезона Лавров и Фидан планируют подробно обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции, отметили в российском дипведомстве.