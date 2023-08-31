В Запорожье и ДНР начнется досрочное голосование на выборах

В Донецкой Народной Республике изберут 90 депутатов Народного совета и 435 депутатов в 20 муниципальных округах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах пройдет для жителей Донецкой Народной Республики и Запорожской области с 31 августа по 7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в избирательных комиссиях регионов.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и Запорожской области с 31 августа по 7 сентября проходит досрочное голосование.

"Досрочное голосование будет проходить в районах и городах с повышенной опасностью. Среди них Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Шахтерск, Горловка и другие. По состоянию на вечер 30 августа количество участков с досрочным голосованием составляет почти 500. Досрочное голосование подразумевает выезд наших специалистов по адресам и в дворовые территории. Где-то голосование начнется в 09:00, где-то - чуть позже", - сообщили в избиркоме ДНР.

В избиркоме уточнили, что говорить о явке сейчас трудно. Предполагается, что она будет не ниже, чем во время проведения референдума о вхождении в состав РФ. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент Донецкой Народной Республики и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.

В Запорожской области досрочное голосование будет проходить только в поселках и селах. "Досрочные выборы в Законодательное собрание Запорожской области и местные муниципальные советы начнутся 31 августа. Будет задействовано 122 группы сотрудников из 61 УИК. К сотрудникам, совершающим подомовой обход граждан, будет представлен сотрудник правопорядка", - сообщили в избиркоме региона.