30 августа, 21:09,
обновлено 30 августа, 21:23

Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию по санкциям по Мали

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

При голосовании Китай воздержался, остальные члены Совета Безопасности документ поддержали

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Россия использовала право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по западному проекту резолюции по санкциям в отношении Мали, передает корреспондент ТАСС.

В документе говорилось о продолжении действующего с 2017 года санкционного режима до 31 августа следующего года, тогда как Россия настаивает на том, чтобы это продление было последним. Кроме того, отмечалось, что Совет Безопасности может в любой момент пересмотреть ограничения.

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При голосовании Китай воздержался, остальные члены Совета Безопасности резолюцию поддержали.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что "принятие Советом документа в предложенном соавторами виде (ОАЭ и Францией - прим. ТАСС), на фоне имеющегося официального обращения Бамако с требованием упразднения режима санкций, стало бы контрпродуктивным не только для обеспечения эффективности режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса".

Согласно действующему режиму рестрикций по Мали, в санкционный перечень могут быть включены лица и организации, которые несут ответственность за "действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Мали", в том числе участвуют в боевых действиях в нарушение мирного соглашения 2015 года, препятствуют его осуществлению, мешают оказанию гуманитарной помощи населению, причастны к нарушению международного гуманитарного права и вербовке детей в ряды боевиков.

В отношении тех, кто включен в черный список, действует запрет на поездки за рубеж, а также замораживание всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов. 

Теги:
МалиРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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