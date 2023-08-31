СБ ООН не принял резолюцию РФ о снятии санкций с Мали в сентябре 2024 года

Япония проголосовала против, остальные члены Совбеза воздержались

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по санкциям в отношении Мали, что должно означать их прекращение с 1 сентября 2023 года. Об передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ выступила РФ, против проголосовала Япония, остальные члены Совбеза, включая Китай, воздержались.

Заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Дай Бин пояснил, что такое решение принято по техническим причинам после получения соответствующих инструкций из Пекина.

"Китай по техническим причинам воздержался, потому что мы получили соответствующие инструкции из столицы. В целом мы поддерживаем и понимаем предложения в резолюции, представленной Россией", - сказал он.

В проекте предлагалось продлить действующие с сентября 2017 года рестрикции "на финальный период в 12 месяцев - до 31 августа 2024 года".

Западные делегации ранее выдвинули свою резолюцию, в которой также говорилось о продолжении действия санкционного режима до 31 августа следующего года, однако не упоминалось, что меры СБ ООН продлеваются последний раз. Россия наложила вето на западный проект.

Перед голосованием по российскому проекту Небензя подчеркнул, что Россия не поддержит другие проекты по санкциям против Мали в дальнейшем. "Еще раз хотел бы сказать, на этот раз, в микрофон, представителю США - если эта резолюция не будет принята, возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет", - сказал он.

Прекращение действия санкций

Оба проекта резолюции предполагали продление санкционного режима, срок действия которого истекает 31 августа 2023 года, до 31 августа 2024 года. Поскольку резолюции не были приняты, то санкционный режим продлеваться не будет. Таким образом, санкции против Мали должны прекратить действовать с 1 сентября 2023 года.

Санкции оформляются в любом случае специальными актами на национальном уровне, так что отдельные страны могут самостоятельно продлить меры против Мали, однако у таких действий уже не будет обоснования в виде решения Совета Безопасности.

Согласно действующему режиму рестрикций по Мали, в санкционный перечень могут быть включены лица и организации, которые несут ответственность за "действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Мали", в том числе участвуют в боевых действиях в нарушение мирного соглашения 2015 года, препятствуют его осуществлению, мешают оказанию гуманитарной помощи населению, причастны к нарушению международного гуманитарного права и вербовке детей в ряды боевиков.

В отношении тех, кто включен в черный список, действует запрет на поездки за рубеж, а также замораживание всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов.