Грушко: Венгрия трезво оценивает ситуацию вокруг украинского кризиса

По словам замглавы МИД РФ, несмотря на то, что руководству страны "пытаются приписывать пророссийские симпатии", Венгрия открыто заявляет о своих интересах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Венгерское руководство трезво оценивает ситуацию вокруг кризиса на Украине, страна не боится отстаивать свои национальные интересы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала.

"Это действительно очень трезвый анализ ситуации. Я бы сказал, он такой хирургический", - сказал Грушко, комментируя заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о ситуации вокруг украинского кризиса.

Дипломат обратил внимание на то, что Орбану и венгерскому руководству "пытаются приписывать какие-то пророссийские симпатии". "Венгрия - единственная страна, которая не боится высказывать открыто, публично в микрофон собственные национальные интересы, как она их видит", - констатировал он.

Замглавы МИД РФ указал на очевидность того, что благополучие Венгрии, являющейся членом ЕС и НАТО, во многом "зависит от здоровых, нормальных связей с Российской Федерацией".

Грушко также обратил внимание на проведение совместного заседания министров обороны с главами МИД стран Евросоюза в городе Толедо. "Они будут обсуждать идею учреждения специального фонда для поставок вооружения Украине на период с 2024 по 2027 год. То есть вот это враждебное планирование в их стратегическом видении будет развиваться по нынешним рельсам", - заключил он.