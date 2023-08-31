Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у РФ дипсобственности

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что Москва направляла в Госдеп множество обращений, но на все запросы были получены отказы

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США "прекратить вакханалию" и вернуть все объекты похищенной у РФ дипсобственности на территории Соединенных Штатов.

"Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США", - говорится в заявлении посла, опубликованном в среду в Telegram-канале российского диппредставительства.

Антонов напомнил, что 6 лет назад, 31 августа 2017 года, американская администрация "предприняла новый виток беспрецедентных мер по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в Соединенных Штатах и, по сути, дальнейшему сворачиванию двусторонних связей". "В ультимативной форме от нас потребовали за двое суток закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско - одно из крупнейших учреждений по оказанию визовых, нотариальных и прочих консульских услуг гражданам России и США, одновременно безосновательно предписали прекратить деятельность торгового представительства в Вашингтоне. Американские власти по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипиммунитет. То же самое ранее было сделано в отношении нашей недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в штате Вашингтон", - указал посол.

Он отметил, что за шесть лет посольство РФ направило в американский Госдепартамент "сотни нотных обращений в отношении доступа к российской недвижимости", но на все запросы были получены отказы. "Соединенные Штаты грубо нарушили основополагающие нормы международного права, включая венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Кроме того, попрали собственное законодательство, посягнув на принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный Конституцией США", - убежден дипломат.

Он заметил, что все это происходило под предлогом "якобы российского вмешательства в американские выборы", однако за годы "тиражирования клеветы" реальных доказательств в подкрепление своих претензий Вашингтон предъявить не смог. "Дело о сговоре [бывшего президента США] Дональда Трампа с Москвой развалилось, а все введенные санкции остались", - констатировал Антонов.

"Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто "запретили использовать их". Налицо псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями", - заключил он.