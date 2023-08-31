Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Отношения между Москвой и Бишкеком основаны на принципах стратегического партнерства, отметил президент России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив успешное развитие сотрудничества Москвы и Бишкека в различных сферах. Послание главы российского государства опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики - Дня независимости. Отношения между нашими государствами основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество на различных направлениях, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в поздравлении Путина.

Президент РФ выразил уверенность, что дальнейшее наращивание многоплановых связей России и Киргизии в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух стран, "а также идет в русле укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве".

Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизии счастья и благополучия.

В четверг Киргизия отмечает национальный праздник - День независимости. Декларация о государственной независимости Киргизии была принята 31 августа 1991 года.