Двух кандидатов в депутаты Херсонской облдумы от "Единой России" исключили из списка

Заявления о снятии своей кандидатуры подали Светлана Медведкова и Андрей Бурдельный

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Два кандидата в депутаты Херсонской областной думы подали заявления о снятии своей кандидатуры, они были аннулированы. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

Заявления подали кандидаты от партии "Единая Россия" - Светлана Медведкова и Андрей Бурдельный.

"В соответствии с постановлением избирательной комиссии Херсонской области вышеуказанные кандидаты в Херсонскую областную думу от политической партии "Единая Россия" были аннулированы", - сказано в сообщении.

До этого момента в списке было 50 человек, возглавили его врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, депутат Госдумы, секретарь херсонского регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич, директор хлебозавода Елена Дмитрук.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.