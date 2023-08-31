31 августа, 06:34
Единый день голосования

В ДНР началось досрочное голосование на выборах

Работают 495 избирательных участков

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в парламент и муниципальные советы началось в Донецкой Народной Республике (ДНР). Выездные группы отправились по адресам с 495 избирательных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Стартовало досрочное голосование в регионе. Работают 495 избирательных участков, откуда группы разъезжаются по адресам", - сказали в пресс-службе.

В начале августа председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий обнародовал список городов региона, где оперативная обстановка не позволяет провести очное голосование. В числе наиболее опасных территорий - несколько районов Донецка и Макеевки, а также Горловка, Волноваха, Ясиноватая и другие.

Досрочное голосование в ДНР завершится 7 сентября.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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