В Запорожской области началось досрочное голосование в труднодоступных районах

Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в законодательное собрание Запорожской области и местные муниципальные органы власти началось в труднодоступных районах региона и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает в четверг избирательная комиссия области.

"Началось досрочное голосование в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах. Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий. Члены избирательных комиссий приходят к избирателям домой. Подомовой обход сегодня проводит 61 участковая избирательная комиссия. Избирательной комиссией Запорожской области предприняты все меры безопасности для всех участником избирательного процесса", - говорится в сообщении избиркома.

В комиссии уточнили, что досрочное голосование, которое продлится 8 дней, пройдет в 375 населенных пунктах области, где зарегистрировано более 214 тыс. избирателей.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.