Запорожский избирком заявил об отсутствии инцидентов в первые часы досрочного голосования

Избирательные участки находятся на связи с полицией, людей проинструктировали на случай ЧС, сообщила председатель комиссии по области Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Первые часы досрочного голосования в Запорожской области прошли без инцидентов и угроз для безопасности членов комиссий и избирателей. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Сейчас у нас 10 часов, люди вышли работать с 8 часов утра, пока все проходит тихо, спокойно. Предприняты все меры безопасности, УИКи работают во взаимосвязи с полицией, Росгвардией, люди проинструктированы, как им действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Будем надеяться, что сегодняшний день закончится так же тихо и спокойно", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Сегодня утром в регионе началось досрочное голосование в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. Досрочное голосование, которое продлится 8 дней, пройдет в 375 населенных пунктах области, где зарегистрированы более 214 тыс. избирателей. Как ранее сообщили ТАСС в избиркоме, при досрочном голосовании задействовано 122 группы сотрудников из 61 УИК, которые будут проводить подомовой обход граждан.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.