Балицкий сообщил об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

По словам врио губернатора Запорожской области, группы противника предприняли попытку прорыва рубежа обороны РФ на окраине Вербового

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Две штурмовые группы украинской армии уничтожены ночью в районе села Вербового восточнее Работина на запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"За эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По его оценке, активность украинских войск на этом участке линии соприкосновения снижается из-за потерь. "У противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости, что, конечно, связано в первую очередь со слаженными действиями наших подразделений, которые каждый день дают жесткий отпор врагу, и с результатами наступления противника - колоссальными потерями. <...> Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения", - заметил Балицкий.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.