31 августа, 08:05,
обновлено 31 августа, 08:26
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По словам врио губернатора Запорожской области, группы противника предприняли попытку прорыва рубежа обороны РФ на окраине Вербового

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Две штурмовые группы украинской армии уничтожены ночью в районе села Вербового восточнее Работина на запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"За эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По его оценке, активность украинских войск на этом участке линии соприкосновения снижается из-за потерь. "У противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости, что, конечно, связано в первую очередь со слаженными действиями наших подразделений, которые каждый день дают жесткий отпор врагу, и с результатами наступления противника - колоссальными потерями. <...> Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения", - заметил Балицкий.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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