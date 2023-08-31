Омский министр строительства получил выговор за срыв ввода двух школ

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что работа строительного блока признана неудовлетворительной

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил выговор региональному министру строительства Александру Рашко за невыполнение обещания по вводу к 1 сентября в эксплуатацию двух школ в Черлакском и Горьковском районах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Виталий Хоценко объявил выговор министру строительства за недострой. Работа строительного блока признана неудовлетворительной из-за неисправленной ситуации с проблемными школами", - рассказали в пресс-службе.

Хоценко отметил, что на протяжении всего лета министр уверял, что дети пойдут в школы в поселках Черлак и Горьковское 1 сентября. "Завтра начинается учебный год, и занятия в этих школах не начнутся", - подчеркнул он.

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин внес представление Александру Буркову, занимавшему на тот момент пост губернатора Омской области, за срывы сроков строительства по нацпроектам восьми школ и детских садов.

Горьковская школа на 550 мест готова на 94%, ее введут в эксплуатацию в октябре. Строительство школы в Черлаке на 250 мест завершено, но формальности с регистрацией, передачей объекта и лицензированием выполнены не до конца. Завершить эти процедуры планируется в течение нескольких дней. Врио главы региона отправил 1 сентября Рашко и министра образования Омской области Ивана Кротта в Черлак объяснять родителям, почему их дети не пошли в новую школу.