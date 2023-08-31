Медведев заявил, что на Украине сейчас осталось лишь 19,7 млн жителей

Зампред Совбеза РФ отметил, что вектор распада страны отчетливо виден

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вектор распада Украины отчетливо виден, так как на территории страны осталось лишь около половины населения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", - написал политик в Telegram-канале. Он добавил, что в России "в сумме сейчас живут до 7,1 млн" людей, приехавших с Украины.

"Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать", - указал Медведев.

Динамика оттока населения с Украины

Зампред СБ подчеркнул, что "судя по нехитрой арифметике, у этой "страны" было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего". В подтверждение своих слов он привел статистические данные. Так, в 2001 году по итогам переписи населения на Украине проживало около 48,5 млн человек. "Многие, правда, при этом постоянно трудились за границей и дома имели только регистрацию", - заметил Медведев.

При этом по состоянию на начало февраля 2022 года численность постоянного населения страны составляла уже менее 38 млн человек, продолжил политик. "Главная проблема на сегодня - непрекращающийся отток населения за пределы "Незалежной" как агрессивной, нищей и опасной для жизни "неньки". Это признают и сами украинские службы, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правда, по привычке одни данные завышая, другие - занижая. Но тенденция понятна при всех попытках подтасовок", - написал он.

Отдельное внимание Медведев уделил людям, уехавшим в Россию и проживающим на территориях новых регионов. Комментируя подсчеты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, политик указал на "неувязочку пропагандистского толка". "В начале февраля 2022 года на территории РФ уже находились (на учебе или работе) 1,9 млн граждан Украины. По данным наших правоохранительных органов, после 24 февраля 2022 года с территории этой "страны" в Россию прибыли более 5,2 млн человек. То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда. ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия - историческая Родина", - пояснил зампред Совбеза.

Также он указал, что, по информации военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там живет 5,1 млн человек. "Эти территории Киеву неподконтрольны, в его статистике не учитываются", - подчеркнул Медведев.

"Таким образом, к 2022 году на "Украине" остались уже упомянутые 37 млн с небольшим, и половина лишь на бумаге. В реальности, когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры", - подытожил он.

Поэтому, убежден политик, вскоре "самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404". "Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - резюмировал Медведев.