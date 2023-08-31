Сотрудники аппарата омбудсмена будут наблюдать за соблюдением прав на выборах в РФ

Они также посетят несколько участков, расположенных в следственных изоляторах

ИВАНОВО, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой будут наблюдать за процессом голосования на сентябрьских выборах дистанционно, а также посетят несколько участков, расположенных в следственных изоляторах. Об этом сообщила журналистам Москалькова в ходе рабочей поездки в Иваново.

"В этом году мы получили в ЦИК три ключа доступа к наблюдению за участками, которые расположены на территории субъектов РФ. У нас есть возможность войти самостоятельно в любой участок, оборудованный видеокамерами, и наблюдать, что там происходит. По опыту прошлых лет - мы выявили вбросы и нарушения на участках, где потом был установлен перерасчет по решению Эллы Памфиловой (председатель ЦИК РФ - прим. ТАСС)", - сказала Москалькова.

Она добавила, что сотрудники аппарата также будут проводить непосредственное визуальное наблюдение. "Мы едем в следственные изоляторы для того, чтобы посмотреть, как там организовано голосование в отношении лиц, имеющих статус обвиняемых и подозреваемых. Они пока не поражены в правах, для них должны быть созданы все условия для возможности проявить свое волеизъявление в области избирательных прав", - отметила Москалькова.

Она добавила, что сотрудники аппарата выезжают в регионы, работает совместный штаб с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "Мы проводим мониторинговые мероприятия для того, чтобы понять, как соблюдаются права человека, что волнует людей. Это дистанционное голосование, чтобы был доступ к нему", - пояснила омбудсмен.