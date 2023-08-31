31 августа, 09:20,
обновлено 31 августа, 09:32

Песков заявил, что Россия и КНДР контактируют на разных уровнях

По словам пресс-секретаря президента, "эти отношения будут дальше развиваться"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия и КНДР поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения и контакты на разных уровнях, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из Вашингтона о том, что лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын якобы обменялись письмами.

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"Москва и Пхеньян поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, мы имеем в виду развивать [их] дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться", - сказал Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены ввести новые санкции и принять другие меры против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий Сергеевич
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