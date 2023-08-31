31 августа, 09:27
Умер Михаил Горбачев

Песков заявил, что Горбачев оставил значительный след в истории России

Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС
Михаил Горбачев
© Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент России Владимир Путин поддерживал отношения с первым лидером СССР

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Президент Путин поддерживал с ним [Горбачевым] отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к личности первого президента Советского Союза.

Горбачев умер 30 августа 2022 года в Центральной клинической больнице после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГорбачев, Михаил СергеевичУмер Михаил Горбачев
© Информационное агентство ТАСС
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