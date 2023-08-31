31 августа, 09:35
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Рост цен, классика в ЕГЭ и поставки продовольствия. Темы брифинга Пескова

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Внимание президента РФ к проблеме роста цен, включение российской классики в ЕГЭ по литературе, влияние российской политики на ситуацию с продовольствием в мире стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет по видеосвязи "большое совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края". С докладами выступят и.о. губернатора края Михаил Котюков, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Александр Новак, Виктория Абрамченко.

О росте цен на дизель

  •  "Есть определенный инфляционный процесс", хотя "инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня".
  •  "Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента", обсуждается с правительством.

О произведениях классической русской литературы в ЕГЭ

  •  "Это прерогатива все-таки Минпросвещения - действительно, это должны определять специалисты в сфере образования".

О заявлениях Киева, будто РФ провоцирует голод в мире

  •  Обвинения со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилова "абсолютно безосновательны, они ошибочны". "Это преднамеренное искажение реальности".
  •  "Россия занимает весьма ответственную позицию в этой области (обеспечения мира продовольствием - прим. ТАСС)". "Россия и сейчас, несмотря на то, что сама сделка больше не работает", направляет в Африку бесплатные партии зерна.
  •  "Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком", несмотря на санкции Запада.
  •  "Каких-то конкретных итогов этого обсуждения [перспектив возобновления зерновой сделки, в том числе с участием Катара] пока нет". "Предстоят в Москве и сегодня" обсуждения, а в ближайшее время - и на более высоком уровне.

О сотрудничестве с КНДР

  •  "Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные".
  •  "Осуществляются контакты на различных уровнях, это наш сосед". "Отношения будут и дальше развиваться".

О Горбачеве

  •  "Президент Путин поддерживал с ним отношения". "Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда".
 
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