Рост цен, классика в ЕГЭ и поставки продовольствия. Темы брифинга Пескова

Внимание президента РФ к проблеме роста цен, включение российской классики в ЕГЭ по литературе, влияние российской политики на ситуацию с продовольствием в мире стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет по видеосвязи "большое совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края". С докладами выступят и.о. губернатора края Михаил Котюков, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Александр Новак, Виктория Абрамченко.

О росте цен на дизель

"Есть определенный инфляционный процесс", хотя "инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня".

"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента", обсуждается с правительством.

О произведениях классической русской литературы в ЕГЭ

"Это прерогатива все-таки Минпросвещения - действительно, это должны определять специалисты в сфере образования".

О заявлениях Киева, будто РФ провоцирует голод в мире

Обвинения со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилова "абсолютно безосновательны, они ошибочны". "Это преднамеренное искажение реальности".

"Россия занимает весьма ответственную позицию в этой области (обеспечения мира продовольствием - прим. ТАСС)". "Россия и сейчас, несмотря на то, что сама сделка больше не работает", направляет в Африку бесплатные партии зерна.

"Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком", несмотря на санкции Запада.

"Каких-то конкретных итогов этого обсуждения [перспектив возобновления зерновой сделки, в том числе с участием Катара] пока нет". "Предстоят в Москве и сегодня" обсуждения, а в ближайшее время - и на более высоком уровне.

О сотрудничестве с КНДР

"Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные".

"Осуществляются контакты на различных уровнях, это наш сосед". "Отношения будут и дальше развиваться".

О Горбачеве