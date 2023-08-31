31 августа, 09:42

Песков: совещание у Путина по развитию Красноярского края будет объемным

По словам пресс-секретаря главы государства, "есть и текущие проблемы", связанные, например, с экологией

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совещание по развитию Красноярского края, запланированное у президента России Владимира Путина, будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сегодня у Путина запланировано большое совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Край - один из крупнейших промышленных центров нашей страны, огромная сырьевая, ресурсная база", - сказал представитель Кремля, отметив, что "есть и текущие проблемы", связанные, например, с экологией.

"Будет доклад в первую очередь исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, по профильным вопросам будут доклады главы Минтранса Виталия Савельева - о развитии международного аэропорта Красноярска, о развитии федеральной трассы Москва - Владивосток в той части, которая проходит по территории Красноярского края, будет докладывать вице-премьер Марат Хуснуллин. По газификации Красноярского края будет докладывать вице-премьер Александр Новак и вице-премьер Виктория Абрамченко будет докладывать по экологическим [вопросам]", - перечислил Песков.

Он подчеркнул, что ожидается "большое, объемное мероприятие". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрасноярский край
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