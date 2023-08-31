31 августа, 09:55

В ДНР создали совет по вопросам межнациональных отношений

Совет является консультативным органом, который обеспечивает взаимодействие органов власти с некоммерческими, религиозными организациями, представителями научного сообщества по вопросам организации государственной политики

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений создан в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы региона.

Согласно документу, Совет является консультативным органом, который обеспечивает взаимодействие органов власти с некоммерческими, религиозными организациями, представителями научного сообщества по вопросам организации государственной политики.

Указом утверждены положение о Совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе Донецкой Народной Республики и состав Совета.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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