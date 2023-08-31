Эксперт считает, что политика Британии по Украине не изменится после отставки Бена Уоллеса

По мнению сотрудницы РАН Елены Ананьевой, личность нового министра обороны не будет играть большую роль в отношении политического курса страны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Политика Великобритании в отношении Украины не изменится после отставки Бена Уоллеса с поста министра обороны страны, Лондон продолжит антироссийский курс. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

"Я думаю, что политика в отношении Украины не изменится. Как Британия занимала жесткую антироссийскую позицию и поддерживала Украину, так и будет продолжаться", - сказала она.

Аналитик, отметив, что на должность министра обороны назначен Грант Шэппс, указала, что "он давно в политике и занимал несколько министерских постов", но в "данном случае личность не будет играть большую роль".

Также в ходе беседы с агентством председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий выразил мнение о том, что отставка Уоллеса с должности министра обороны "не является неожиданностью и существенно значимым событием, потому что отражает некоторые изменения в политическом управлении Великобритании". "Я думаю, что его уход существенно не скажется на внешней политике Великобритании", - добавил эксперт.

Аналитик, говоря о назначении на пост министра обороны Британии Гранта Шэппса, допустил, что премьер-министр страны Риши Сунак "доверяет ему гораздо больше, чем Уоллесу, и кажется ему надежным на этом посту". "Я тоже не думаю, что он будет делать что-то такое, что радикально изменит британскую политику. Вообще, в целом британская элита настроена крайне агрессивно, и поэтому ожидать каких-то от них разумных шагов, направленных на урегулирование всякого рода конфликтов, не стоит", - заключил Быстрицкий.