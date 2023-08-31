В ДНР сообщили, что первые часы голосования на выборах прошли без нарушений и происшествий

В республике началось досрочное голосование на выборах парламент региона и муниципальные советы

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Донецкой Народной Республики (ДНР) не выявила нарушений в первые часы досрочного голосования, выборы проходят без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Первые часы голосования прошли без нарушений. К счастью, обошлось также без ЧП и происшествий", - сказали в пресс-службе.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось в четверг в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование.

В начале августа председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий обнародовал список городов, где оперативная обстановка не позволяет провести очное голосование. В числе наиболее опасных территорий - несколько районов Донецка и Макеевки, а также Горловка, Волноваха и Ясиноватая.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.