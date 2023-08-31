Иностранцы с 1 августа оформили более 30 тыс. электронных виз в Россию

Как сообщили в консульском департаменте МИД РФ, воспользоваться ими успели уже около 14 тыс. человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Иностранные граждане оформили более 30 тыс. электронных виз в Россию с начала работы проекта, запущенного 1 августа. Об этом заявили в консульском департаменте МИД РФ.

Соответствующую визу могут получить граждане 55 государств. Она дает право на однократный въезд в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Cрок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

"За первый неполный месяц функционирования проекта оформлена почти 31 тыс. таких виз. В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция. Воспользоваться оформленными визами успели уже около 14 тыс. иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, аэропорт Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

В учреждении подчеркнули, что рассчитывают на рост популярности электронных виз по мере решения логистических вопросов, которые остаются основным сдерживающим фактором для турпотока из-за границы. "Принципиальными сдерживающими факторами для наращивания объемов въездного туризма на данном этапе по-прежнему являются сложная и дорогая транспортная логистика для туристов из тех стран, с которыми отсутствует прямое авиасообщение, а также невозможность использования на территории России банковских карт, выпущенных за рубежом", - заявили в департаменте.

Отмечается, что с начала 2023 года иностранцам было выдано более 580 тыс. "традиционных" виз на бланках, вклеиваемых в паспорта.