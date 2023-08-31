МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления санкционного режима в отношении Мали

Международные санкции в отношении страны прекратили свое действие после вето России в СБ ООН

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международные санкции в отношении Мали прекратили свое действие после вето России в Совете Безопасности (СБ) ООН, оснований для продления санкционного режима нет. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Следует отметить, что рестриктивные меры вводились советом в 2017 году по просьбе правительства в Бамако в качестве своего рода страховки выполнения Алжирского соглашения о мире и примирении в Мали от 15 мая 2015 года, - указали в МИД РФ. - Свою нынешнюю просьбу о снятии санкций малийская сторона аргументировала тем, что столкновения между участниками Алжирского соглашения больше не фиксируются. Следовательно, нет оснований и для продления санкционного режима".

В МИД отметили, что российская сторона "проголосовала против предложенного Францией и ОАЭ проекта соответствующей резолюции совета, поскольку в нем не учитывалось мнение Бамако о необходимости полной отмены санкций". "Мы, в свою очередь, проявили конструктивный подход и предложили альтернативный текст, фиксирующий окончательное снятие ограничений через год. Однако он не получил поддержки членов СБ ООН. Таким образом, международные санкции против Мали прекратили свое действие", - добавили в министерстве.

Дипломат также подчеркнула, что РФ исходит из "необходимости учета мнения принимающей стороны, без взаимодействия с которой невозможна эффективная работа групп экспертов соответствующих вспомогательных органов совета". "Россия будет и впредь самым внимательным образом относиться к позиции и обращениям африканских стран при рассмотрении в СБ ООН, касающихся их санкционных сюжетов", - заключила официальный представитель МИД РФ.

30 августа Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос о продлении международного санкционного режима в отношении Мали.