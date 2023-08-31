Посол РФ в Сербии заявил, что Западу безразличен украинский народ

Ему "нет никакого дела до реальной - кратно меньшей - численности населения этой страны", отметил Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Заявления представителей Запада о необходимости поддержки Киева в действительности не имеют ничего общего с желанием поддержать украинский народ. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Обратили внимание на распространенное сербскими СМИ заявление главы евроделегации в Белграде [Эмманюэля] Жоффре насчет того, что якобы "почти 80 млн украинских граждан нуждаются в содействии", - приводит слова российского дипломата пресс-служба посольства. - Понятно, что Западу, который намерен воевать с Россией "до последнего украинца", нет никакого дела до реальной - кратно меньшей - численности населения этой страны. Вместе с тем даже интересно, не эти ли цифры фигурируют в финансовых отчетах Еврокомиссии о поставках и получателях гуманитарной помощи?"

Премьер Сербии Ана Брнабич 30 августа приняла участие в отправке очередной партии гуманитарной помощи для Украины, подчеркнув, что Белград готов совместно с Евросоюзом нарастить поддержку Киева. Она отметила, что на сегодняшний день в Сербии находится более 43 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев из Украины и республика "постарается в партнерстве с ЕС помочь и поддержать украинский народ, находящийся в трудных обстоятельствах, а также принять еще больше беженцев из этой страны".

Президент Сербии Александар Вучич заявлял ранее, что Украина - дружественная Сербии страна и подчеркивал, что у Белграда никогда не было конфликтов или проблем с Киевом.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.