Более миллиона заявлений на участие в ДЭГ подали через "Госуслуги"

Для участия в выборах онлайн необходимо подать соответствующее заявление на портале до полуночи 4 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано через портал "Госуслуги". Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" подано уже более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании", - сказано в сообщении.

Для участия в выборах онлайн, напомнили в министерстве, необходимо подать заявление на "Госуслугах" до полуночи 4 сентября. В Свердловской области зарегистрироваться можно до 5 сентября, в Челябинской и Томской областях - до 6 сентября.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. С 8 по 10 сентября на федеральной платформе ДЭГ смогут проголосовать жители 24 регионов России. Для москвичей голосование доступно на портале mos.ru.