31 августа, 12:46,
обновлено 31 августа, 13:48

Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые рассмотрят Путин и Эрдоган на встрече

Встреча министров иностранных дел Лаврова и Фидана
© МИД России

По словам главы МИД РФ, российский и турецкий лидеры "готовятся к своей очередной встрече"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил своему турецкому коллеге Хакану Фидану обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на скорой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение", - сказал глава МИД РФ на переговорах с Фиданом.

"Безусловно, помимо двусторонней повестки дня у нас очень насыщенный диалог и практическое сотрудничество по региональным и международным делам. Все это требует регулярной сверки часов, поэтому я убежден, что сегодняшняя встреча будет полезной и позволит представить добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров", - заключил Лавров. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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