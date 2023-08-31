Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые рассмотрят Путин и Эрдоган на встрече

По словам главы МИД РФ, российский и турецкий лидеры "готовятся к своей очередной встрече"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил своему турецкому коллеге Хакану Фидану обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на скорой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение", - сказал глава МИД РФ на переговорах с Фиданом.

"Безусловно, помимо двусторонней повестки дня у нас очень насыщенный диалог и практическое сотрудничество по региональным и международным делам. Все это требует регулярной сверки часов, поэтому я убежден, что сегодняшняя встреча будет полезной и позволит представить добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров", - заключил Лавров.