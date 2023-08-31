31 августа, 14:24,
обновлено 31 августа, 14:36

Лавров анонсировал неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана в ближайшее время

По словам главы МИД РФ, президенты России и Турции рассмотрят все направления партнерства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Очередной неформальный саммит с участием президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится ближайшее время, лидеры рассмотрят все направления партнерства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Мы констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, продолжается интенсивный, доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне, между президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно общаются в последнее время, - сказал он. - Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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