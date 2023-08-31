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обновлено 31 августа, 15:05
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что разъяснил Фидану бесперспективность продвижения "формулы Зеленского"

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, "этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность продвижения "формулы Зеленского".

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"Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются. Этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаТурцияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на УкраинеФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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